Хабиб Нурмагомедов запускает сеть ресторанов быстрого питания

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запускает сеть ресторанов быстрого питания, сообщают «Ведомости».

Компания «М-ит групп франчайзинг», связанная с Нурмагомедовым, открыла первое заведение под названием M-eat by Khabib в Москве. К концу мая компания собирается открыть еще 14 заведений в столице, а к концу 2023 года — 150 точек в пяти странах: Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Также рассматривается возможность открытия заведений в регионах России.

По информации источника, в сети ресторанов будут подавать томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками. Блюдо будет называться «Брэдм-eat».

По словам представителя «М-ит групп франчайзинг», в России планируется построить завод по производству ингредиентов для сети, а в будущем наладить продажи собственной продукции в торговых сетях.