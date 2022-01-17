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Сегодня, 19:11

Хабиб Нурмагомедов запускает сеть ресторанов быстрого питания

Карен Саркисян
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Instagram

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запускает сеть ресторанов быстрого питания, сообщают «Ведомости».

Компания «М-ит групп франчайзинг», связанная с Нурмагомедовым, открыла первое заведение под названием M-eat by Khabib в Москве. К концу мая компания собирается открыть еще 14 заведений в столице, а к концу 2023 года — 150 точек в пяти странах: Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Также рассматривается возможность открытия заведений в регионах России.

По информации источника, в сети ресторанов будут подавать томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками. Блюдо будет называться «Брэдм-eat».

По словам представителя «М-ит групп франчайзинг», в России планируется построить завод по производству ингредиентов для сети, а в будущем наладить продажи собственной продукции в торговых сетях.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/01/16/904979-habib-nurmagomedov
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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