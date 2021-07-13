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В команде российского бойца Сидельникова опровергли информацию об увольнении из Bellator

13 июля 2021, 18:10

Российский боец ММА Кирилл Сидельников не был уволен из организации Bellator, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Ранее об увольнении из Bellator Сидельникова и еще 17 бойцов сообщил портал MMA Junkie.

По словам представителя команды, Сидельников может выступить на турнире в России 23 октября.

Сидельников является партнером по команде Федора Емельяненко. Боец провел в ММА 18 боев, одержал 12 побед и потерпел 6 поражений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11894765

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