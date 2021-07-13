В команде российского бойца Сидельникова опровергли информацию об увольнении из Bellator

Российский боец ММА Кирилл Сидельников не был уволен из организации Bellator, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Ранее об увольнении из Bellator Сидельникова и еще 17 бойцов сообщил портал MMA Junkie.

По словам представителя команды, Сидельников может выступить на турнире в России 23 октября.

Сидельников является партнером по команде Федора Емельяненко. Боец провел в ММА 18 боев, одержал 12 побед и потерпел 6 поражений.