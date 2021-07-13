В команде российского бойца Сидельникова опровергли информацию об увольнении из Bellator
13 июля 2021, 18:10
Российский боец ММА Кирилл Сидельников не был уволен из организации Bellator, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
Ранее об увольнении из Bellator Сидельникова и еще 17 бойцов сообщил портал MMA Junkie.
По словам представителя команды, Сидельников может выступить на турнире в России 23 октября.
Сидельников является партнером по команде Федора Емельяненко. Боец провел в ММА 18 боев, одержал 12 побед и потерпел 6 поражений.
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