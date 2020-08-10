В Екатеринбурге появилось граффити в честь Петра Яна

Сегодня в Екатеринбурге появилось граффити с изображением российского чемпиона UFC Петра Яна. Бойца изобразили на трансформаторной подстанции на улице Шейнкмана.

Спортсмена нарисовали художники из Санкт-Петербурга из команды SPB Colors. На создание рисунка ушло четыре дня, девять килограмм фасадной краски и 30 баллончиков различных цветов — площадь граффити больше 25 квадратных метров. Художники давно следят за карьерой бойца и создали аналогичный арт-объект в своем родном городе, после чего получили приглашение от команды «Архангел Михаил» в Екатеринбург.

Принимал работу лично Петр Ян. Он поблагодарил художников за работу и оставил на стене собственный автограф.

«Я не ожидал, что вообще кто-то где-то будет рисовать подобные вещи, — сказал Ян. — Как только нарисовали в Питере и Москве, то пошли маленькие картинки по городам. Я когда увидел первое граффити — это было очень приятно. Хотел найти ребят, сделать презент. Получилось так, что они приехали в Екатеринбург сами. Знаешь, в этом есть что-то мотивационное: прошел мимо, как-то энергетически зарядился и пошел в зал».

12 июля Петр Ян одержал досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо и стал вторым чемпионом UFC из России.