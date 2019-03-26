"В джунглях может быть только один король". Нурмагомедов отреагировал на решение Макгрегора

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение ирландского бойца ММА Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах.

– Может быть только один король в джунглях. Только один, – написал Нурмагомедов в своем Твиттере.

Свой последний поединок Макгрегор провел в титульном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре минувшего года. Этот поединок был главным на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

После окончания боя произошла драка. Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба - Абубакаром Нурмагомедовым, Зубайрой Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.

В результате, Макгрегора дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Нурмагомедов не сможет драться в течение следующих девяти месяцев, его наказали штрафом в 500 тысяч долларов. Дисквалификация ирландца истекала в середине апреля. Сам спортсмен говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш в UFC с Нурмагомедовым.

Всего ирландец провел 25 поединков в ММА: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.

There can be only one king in the jungle.

Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0 – khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 26 марта 2019 г.

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА