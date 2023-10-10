Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 17:40

В Дмитрове состоится первый выездной турнир TOP DOG Prospect

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

14 октября в ночном клубе «Империя» города Дмитров состоится первый выездной турнир TOP DOG Prospect. В главном бою вечера ветеран лиги, имеющий в активе 8 боев на голых кулаках, Рустам «Астероид» Мухитдинов проведет поединок против участника турниров RCC HARD Дмитрия «Айболита» Сабирова.

В со-главном бою рекордсмен по количеству проведенных поединков в формате Prospect, а также участник турниров TOP DOG 2 и TOP DOG 4 Денис «Отморозок» Пилипчук встретится с мастером спорта по боевому самбо и действующем бойцом ММА Владиславом Козылбаевым.

Также в мейн-карде турнира примет участие представитель Дмитрова Давид «Лобан» Лобанов, который выступал в номерных турнирах TOP DOG 3, 4 и 5. Его соперником станет кикбоксер Антон «Деревяшка» Орлов.

0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»
Костомаров заявил, что не планирует серьезно заниматься разными видами спорта
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Мать погибшего россиянина рассказала о его переезде в Израиль
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финкельштейн заявил, что россиян не допустят к турнирам Международной федерации ММА из-за боязни МОК
Новости
RSS RSS
Все новости