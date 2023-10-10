В Дмитрове состоится первый выездной турнир TOP DOG Prospect

14 октября в ночном клубе «Империя» города Дмитров состоится первый выездной турнир TOP DOG Prospect. В главном бою вечера ветеран лиги, имеющий в активе 8 боев на голых кулаках, Рустам «Астероид» Мухитдинов проведет поединок против участника турниров RCC HARD Дмитрия «Айболита» Сабирова.

В со-главном бою рекордсмен по количеству проведенных поединков в формате Prospect, а также участник турниров TOP DOG 2 и TOP DOG 4 Денис «Отморозок» Пилипчук встретится с мастером спорта по боевому самбо и действующем бойцом ММА Владиславом Козылбаевым.

Также в мейн-карде турнира примет участие представитель Дмитрова Давид «Лобан» Лобанов, который выступал в номерных турнирах TOP DOG 3, 4 и 5. Его соперником станет кикбоксер Антон «Деревяшка» Орлов.