Финкельштейн заявил, что россиян не допустят к турнирам Международной федерации ММА из-за боязни МОК

Президент Международной федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) Вадим Финкельштейн рассказал, почему, по его мнению, россиян не допускают к соревнованиям. Он считает, что организации боятся реакции МОК.

«Я вхожу в руководство IMMAF и давно говорю, что пора вернуть российских спортсменов. И в целом нет тех, кто против россиян. Но они в конце года хотят получить признание МОК, и боятся, что это [допуск] может оказать влияние», — цитирует Финкельштейна ТАСС.