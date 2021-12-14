В Бразилии мэр города устроил бой по правилам UFC со своим бывшим советником

Мэр бразильского города Борба Симау Пейшото и его бывший советник, а ныне депутат парламента страны Эринеу да Силва разошлись в вопросе о судьбе городского парка.

Силва резко высказался по поводу того, что мэр не может сохранить парк у реки. Пейшото в ответ опубликовал видео, где бьет кулаком по ладони, демонстрируя готовность к драке с противником. Некоторые избиратели осудили видео, и тогда мэр заверил граждан, что будет участвовать только в организованной стычке на ринге. И вызвал де Силву на организованный бой с участием рефери и болельщиков.

Публичная схватка прошла в спортзале местной школы и транслировалась в прямом эфире. В ходе трех раундов Пейшото победил по очкам.