Прощальный бой Федора Емельяненко может пройти на Красной площади

Боец ММА Федор Емельяненко может провести свой прощальный бой в Москве на турнире Bellator на Красной площади.

«Bellator хотят летом провести большой, грандиозный турнир в Москве, в котором планируется мое участие», — сказал Емельяненко в интервью Okko MMA.

«Турнир на Красной Площади? Думаю, что реально. Сейчас он [Скотт Кокер, президент Bellator — Прим. «СЭ»] ведет переговоры для того, чтобы провести турнир на одной из самых больших площадок, либо, возможно, будет турнир на Красной Площади. По крайней мере, такие желания я слышал от Скотта Кокера. Желания есть, и желания осуществимы. Ведутся переговоры. Bellator ведет переговоры с нашей стороной. Они очень культурные люди, которые могут вести переговоры».

В своем последнем бою, который состоялся 23 октября на ВТБ-арене в Москве, Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона. Всего на счету 45-летнего Емельяненко 40 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.