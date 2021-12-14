Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объявил о примирении с Вячеславом Василевским, выступающим в средней весовой категории.

«Встретились, вспомнили старые добрые времена. И обсудили новые добрые. А про злые забыли», — написал Гаджиев в Instagram.

На счету Василевского 35 побед и 9 поражений. В ноябре у него возник конфликт с Гаджиевым после снятия с поединка против бразильца Марсио Сантоса по состоянию здоровья. На замену в 9-дневном уведомлении вышел тяжеловес Александр Емельяненко.

Тогда, по мнению Гаджиева, причиной снятия Василевского с боя против Сантоса послужило «воспаление хитрости».