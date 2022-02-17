Бой между Максом Топором и его тренером пройдет в облегченных перчатках для смешанных единоборств

Макс Топор и его тренер Кармазян проведут бой в облегченных перчатках для смешанных единоборств

Стало известно, как будет выяснять отношения боец Макс Щербаков по прозвищу Топор со своим тренером Альбертом Кармазяном.

Поединок пройдет в облегченных перчатках для смешанных единоборств.

«Каждый удар, который будет заходить, я думаю, все зрители, кто будет сидеть вокруг, будут слышать хрусты. Просто хруст костей. Вот так я настроен бить. Понимаешь. Это будет как глоток холодной воды. Как глоток свежего воздуха», — приводит слова Щербакова РЕН ТВ.

«Я думаю, что после третьего раза он скажет: да ладно, я завязал, я блогер. Так встанет и скажет, что он блогер, а не боец и всех обманывал все это время», — сказал Альберт.

Тренер Альберт Кармазян избил Топора после боя своего подопечного с Максимом Новоселовым. Поединок между Щербаковым и Новоселовым состоялся 28 января. Соперник дважды отправлял Топора на настил. В результате бой завершился техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда.

Главным поединком турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 25 февраля, станет бой Магомеда Исмаилова против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по этой ссылке.

Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.