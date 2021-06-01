В ACA способны заплатить Хабибу 440 миллионов рублей за бой в лиге

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев уверен, что, если потребуется, лига сможет заплатить Хабибу Нурмагомедову такой же гонорар, как тот получил за бой против Джастина Гейджи (6 миллионов долларов).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что бойцы ACA представляли бы более грозную оппозицию для Хабиба, чем в UFC. А еще выразил готовность предложить любые деньги за бой «Орла» в «Ахмате».

«Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава Республики об этом говорит. Конечно, лига будет готова эти деньги заплатить, потому что это громкое событие — прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко», — рассказал Бадаев в новом выпуске шоу «ХукВам».

Хабиб завершил карьеру в октябре прошлого года с профессиональным рекордом 29-0.