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Стерлинг — о реванше с Яном: «Если бы все зависело от меня, я бы выбрал другого соперника»

18:20
Алджамейн Стерлинг. Фото Instagram
Алджамейн Стерлинг. Фото Instagram
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг признался, что при возможности выбора, предпочел бы другого соперника, вместо Петра Яна.

«Технически я чемпион. Если бы все зависело от меня, я бы выбрал другого соперника, но осталось незаконченное дело. Нужно разобраться с ним правильно. Я хочу развеять все сомнения и по-настоящему заткнуть этого клоуна. Показать ему, что есть иные уровни», — сказал Алджемейн.

В марте 2021-го на UFC 259 Петр лишился титула из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в бою против Стерлинга.

Дополнительная информация:

https://www.mmanews.com/2021/05/sterling-if-i-had-it-my-way-id-be-moving-on-from-petr-yan/

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