Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг признался, что при возможности выбора, предпочел бы другого соперника, вместо Петра Яна.

«Технически я чемпион. Если бы все зависело от меня, я бы выбрал другого соперника, но осталось незаконченное дело. Нужно разобраться с ним правильно. Я хочу развеять все сомнения и по-настоящему заткнуть этого клоуна. Показать ему, что есть иные уровни», — сказал Алджемейн.

В марте 2021-го на UFC 259 Петр лишился титула из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в бою против Стерлинга.