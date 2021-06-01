Стерлинг — о реванше с Яном: «Если бы все зависело от меня, я бы выбрал другого соперника»
18:20
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг признался, что при возможности выбора, предпочел бы другого соперника, вместо Петра Яна.
«Технически я чемпион. Если бы все зависело от меня, я бы выбрал другого соперника, но осталось незаконченное дело. Нужно разобраться с ним правильно. Я хочу развеять все сомнения и по-настоящему заткнуть этого клоуна. Показать ему, что есть иные уровни», — сказал Алджемейн.
В марте 2021-го на UFC 259 Петр лишился титула из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в бою против Стерлинга.
Дополнительная информация:
https://www.mmanews.com/2021/05/sterling-if-i-had-it-my-way-id-be-moving-on-from-petr-yan/
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю