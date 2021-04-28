Джейк Пол готов провести бой против Усмана

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что мог бы подраться с популярным видеоблогером Джейком Полом. Пол сразу отреагировал на слова Камару.

«Вызов принят. Если твой босс Дана Уайт разрешит тебе боксировать со мной и заработать больше денег, чем когда-либо, то дай мне знать. Мы сделаем это. Обещаю, это будет твой самый крупный гонорар», — написал Пол в Twitter.

Джейк Пол неделей ранее в матче по правилам бокса за две минуты расправился с бывшим чемпионом ONE и Bellator Беном Аскреном.