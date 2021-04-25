Невероятная реакция комментаторов UFC 261 на нокаут от Намаюнас. Видео

Американка Роуз Намаюнас в со-главном бою UFC 261 нокаутом в первом раунде победила китаянку Вейли Жанг в поединке за титул чемпионки промоушена в минимальном весе.

Комментаторы, работающие на турнире, не смогли сдержать эмоции от нокаута.

A knockout by Thug Rose worthy of this iconic commentary reaction ? #UFC261 pic.twitter.com/1bLugzxvG0 — ESPN MMA (@espnmma) April 25, 2021

Американка вернула себе титул чемпионки промоушена, который потеряла в 2019 году после поражения от Джессики Андраде.

Для 28-летней Намаюнас это 13-я победа при четырех поражениях, для Жанг это второе поражение при 21 победе.