Невероятная реакция комментаторов UFC 261 на нокаут от Намаюнас. Видео
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Американка Роуз Намаюнас в со-главном бою UFC 261 нокаутом в первом раунде победила китаянку Вейли Жанг в поединке за титул чемпионки промоушена в минимальном весе.
Комментаторы, работающие на турнире, не смогли сдержать эмоции от нокаута.
A knockout by Thug Rose worthy of this iconic commentary reaction ? #UFC261 pic.twitter.com/1bLugzxvG0— ESPN MMA (@espnmma) April 25, 2021
хороший турнир сегодня, зрелищный! #ufc261 #mma #ufc261 pic.twitter.com/AxbbMZXJTv— NikolaySpartak (@fanat1k70rus) April 25, 2021
Американка вернула себе титул чемпионки промоушена, который потеряла в 2019 году после поражения от Джессики Андраде.
Для 28-летней Намаюнас это 13-я победа при четырех поражениях, для Жанг это второе поражение при 21 победе.
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