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Невероятная реакция комментаторов UFC 261 на нокаут от Намаюнас. Видео

07:23
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Американка Роуз Намаюнас в со-главном бою UFC 261 нокаутом в первом раунде победила китаянку Вейли Жанг в поединке за титул чемпионки промоушена в минимальном весе.

Комментаторы, работающие на турнире, не смогли сдержать эмоции от нокаута.

Американка вернула себе титул чемпионки промоушена, который потеряла в 2019 году после поражения от Джессики Андраде.

Для 28-летней Намаюнас это 13-я победа при четырех поражениях, для Жанг это второе поражение при 21 победе.

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