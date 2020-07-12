Усман победил Масвидаля в главном поединке UFC 251

На UFC 251 завершился главный бой турнира. Камару Усман победил Хорхе Масвидаля. Спортсмены оспаривали чемпионский титул в полусреднем весе. Нигериец победил американца решением единогласным судей (50-45, 50-45, 49-46).

Это первое событие, которое принял «Бойцовский остров» (UFC Fight Island) недалеко от Абу-Даби (ОАЭ).

Как и предыдущие вечера промоушена в Джексонвилле и Лас-Вегасе (США) после паузы из-за пандемии коронавируса, мероприятие в Эмиратах прошло в закрытом режиме без зрителей.

У 33-летнего Усмана 17 побед в ММА (7 нокаутов) при одном поражении. 35-летний Масвидаль одержал 35 побед (16 нокаутов) и в 14 боях уступил.