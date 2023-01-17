Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:23

Усман Нурмагомедов: «Умар привел меня в спорт, и все, что я делаю — это просто повторяю за ним»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Умар Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Непобежденный чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (16-0) прокомментировал видео, на котором его брат Умар Нурмагомедов (16-0) говорит, что Усман лучше него по всем аспектам.

«Я с этим не соглашусь. Он привел меня в спорт, и все, что я делаю, — это просто повторяю за ним. Он в миллионы раз лучше меня. Во всех аспектах», — написал Усман в соцсетях.

Умар нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Усман стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре (24-11) 18 ноября 2022-го на Bellator 288 в Чикаго, США.

Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эли Кадыров продолжит выступать в ACA

Камил Гаджиев: «Сергей Бадюк внес колоссальный вклад в популяризацию и развитие единоборств»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости