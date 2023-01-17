Эли Кадыров продолжит выступать в ACA

16-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли (1-0) продолжит карьеру в MMA в лиге ACA. Об этом сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

«Да, у него есть контракт [с лигой], — сказал Бадаев в интервью «Вестник ММА». — Он продолжит драться. Здесь был одиночный бой, но после боя Эли выразил желание продолжить драться, поэтому никаких проблем нет.

Мы должны понимать, что напротив [него] должен стоять такой же парень, такого же уровня подготовки, примерно такого же возраста. Сейчас это был 17-летний парень, дальше также будут его сверстники, потому что он в начале своего пути, ему нужно время».

Кадыров дебютировал в ACA с победы над Исламом Акбаровым (0-1) на ACA 150. Турнир состоялся 23 декабря 2022-го в Москве.