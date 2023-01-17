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Камил Гаджиев: «Сергей Бадюк внес колоссальный вклад в популяризацию и развитие единоборств»

Камил Гаджиев считает, что российский спортсмен и актер Сергей Бадюк приложил руку к популяризации ММА
Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что российский спортсмен и актер Сергей Бадюк приложил руку к популяризации MMA в России.

«Не устану повторять — Сергей Бадюк внес колоссальный вклад в популяризацию и, как следствие, развитие единоборств. Одним из первых в нашей стране он начал ими не просто заниматься, а рассказывать о них, и делать это в максимальной понятной и доступной форме. Многие его ранние работы были посвящены Таиланду и его бойцовской индустрии, вот и сегодня Серега продолжает регулярно посещать местные бойцовские залы», — написал Гаджиев в соцсетях.

Камил Гаджиев
ММА
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