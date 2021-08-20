Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Мохнаткина победила Замору на турнире PFL 8

04:39
Теги:

Россиянка Марина Мохнаткина одержала победу в предварительном карде турнира PFL 8, проходящем в Голливуде. 33-летняя представительница России единогласным решением судей победила 35-летню американку Клаудиу Замору — 30-27, 30-27, 30-27.

Для россиянки этот поединок был дебютным в промоушене. Победа позволила ей подписать контракт с лигой на 2022 год.

Всего на счету Мохнаткиной 6 побед и 2 поражения в ММА. Рекорд Заморы — 3-2.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сборная России в дополнительное время обыграла США на старте ЧМ по пляжному футболу
В Международной федерации гимнастики сообщили о непредвзятости судейства на Олимпиаде
Дзюба закрепощал игроков сборной России. Команде Карпина нужны лидеры
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд