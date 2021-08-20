Мохнаткина победила Замору на турнире PFL 8
04:39
Россиянка Марина Мохнаткина одержала победу в предварительном карде турнира PFL 8, проходящем в Голливуде. 33-летняя представительница России единогласным решением судей победила 35-летню американку Клаудиу Замору — 30-27, 30-27, 30-27.
Для россиянки этот поединок был дебютным в промоушене. Победа позволила ей подписать контракт с лигой на 2022 год.
Всего на счету Мохнаткиной 6 побед и 2 поражения в ММА. Рекорд Заморы — 3-2.
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