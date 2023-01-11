Усман Нурмагомедов подерется в Гран-при против Бенсона Хендерсона 10 марта

Непобежденный чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (16-0) встретится с экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном (30-11) 10 марта в SAP Center в Сан-Хосе, США, сообщает официальный сайт лиги. Бой пройдет в рамках Гран-при в легком весе с призовыми в 1 миллион долларов.

Нурмагомедов стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре (24-11) 18 ноября 2022 года на Bellator 288 в Чикаго, США.

Хендерсон идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Питера Куилли (13-7) единогласным решением судей. Бой состоялся 23 сентября 2022-го на Bellator 285 в Дублине, Ирландия.