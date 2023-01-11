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Сегодня, 17:50

Царукян изъявил желание провести бой против Оливейры

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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9-й номер рейтинга легковесов UFC Арман Царукян выразил заинтересованность в проведении боя с экс-чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз Оливейра намерен вернуться в UFC в конце марта или в апреле, поскольку он надеется снова подраться за пояс», — пишет издание LowKick MMA в Twitter.

«Звучит неплохо», — отреагировал Царукян.

В последнем поединке в декабре на турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе Царукян единогласным решением судей выиграл у Дамира Исмагулова.

Всего на счету Царукяна 19 побед и 3 поражения.

Чарльз Оливейра
UFC
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