Шаблий подерется с Мусаевым в Гран-при Bellator 10 марта

29-летний российский легковес Александр Шаблий (22-3) встретится с 33-летним азербайджанским бойцом Тофиком Мусаевым (20-4) 10 марта в SAP Center в Сан-Хосе, США, сообщает официальный сайт лиги. Бой пройдет в рамках Гран-при в легком весе с призовыми в 1 миллион долларов.

Шаблий идет на серии из 7 побед. В прошлом бою он одолел Брента Примуса (11-3) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 24 июня на Bellator 282 в Анкасвилле, США.

Мусаев прошлый бой выиграл у Сидни Аутлоу (16-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на Bellator 283 в Такоме, США.