Усман Нурмагомедов победил сабмишеном американца Гонсалеса на Bellator 283

В Вашингтоне (США) на стадионе «Эмеральд Куин Казино» на турнире Bellator 283 Усман Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Кристофера Гонсалеса. Поединок шел 2 минуты 54 секунды первого раунда. Большую часть пятиминутки бойцы провели в стойке.

Это четвертая победа Усмана на Bellator, три из них были досрочными. Всего в ММА это его 15-я победа без единого поражения. Его соперник потерпел второе поражение за карьеру при семи победах.