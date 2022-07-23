Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 03:19

Багов — о дисквалификации в бою с Магомедовым: «Не буду драться в ACA, если лишат гонорара»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский легковес Али Багов прокомментировал поединок с экс-бойцом UFC Рашидом Магомедовым, итогом которого стала дисквалификация.

«Конечно, я расстроен, я согнал 23 кг, — сказал Багов «СЭ». — В Таиланде я весил 92,5 кг. Жестко гонял, жестко готовился к этому бою. Не жалел денег на подготовку, чтобы выступить и выиграть Гран-при. Моя цель заключалась в том, чтобы стать победителем Гран-при, а затем подраться за пояс чемпиона. Не знаю, что делать дальше».

«Если лишат гонорара, то пускай так и сделают. Я не буду драться в лиге, если лишат гонорара».

В начале пятого раунда основатель лиги ACA Майрбек Хасиев решил остановить бой 1/4 финала Гран-при ACA в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым, так как был недоволен ходом поединка. Бой признан несостоявшимся.

ММА
0
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Шахматист Сергей Карякин: «Как только Краматорск освободят, я обязательно туда поеду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Основатель АСА: «Бой Багова и Магомедова явно был договорным»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости