Оливейра готов к бою с Хабибом в случае победы над Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра Чарльз Оливейра поделился мнением о возможном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Является ли моей мотивацией для победы над Махачевым возможное возвращение Хабиба Нурмагомедова? Это вопрос, который вам нужно адресовать не мне. Хабиб ушел в отставку заслуженно, я сосредоточен на бое в октябре. Затем я вернусь в Бразилию, а уже в январе буду готов к новому поединку. Мы должны уважать мнения и решения людей. Я уважаю то, что Хабиб делал на протяжении многих лет. Конечно, если я выиграю бой у Ислама и он решит сразиться со мной, то я готов, я здесь», — приводит слова Оливейры CageSide Press.

Оливейра 22 октября проведет титульный поединок с россиянином Исламом Махачевым в рамках турнира UFC 280.