Усман: «Много людей очень неуважительно относились к Бернсу перед его боем с Чимаевым»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) считает, что перед UFC 273 многие люди проявили большое неуважение к Гилберту Бернсу (20-5), когда не давали ему никаких шансов на победу над Хамзатом Чимаевым (11-0).

«Много людей очень неуважительно относились к Гилберту перед его боем с Хамзатом, — сказал Усман в интервью ESPN. — То, что писали СМИ за неделю до боя было очень неуважительно по отношению к такому бойцу, как Бернс. Он посвятил всю свою жизнь карьере бойца, бился с настоящими зверями, чтобы оказаться там, где он оказался сейчас. Они просто списали его. В этом бою Бернс сделал небольшие изменения, тем не менее для него этот поединок все равно оказался выигрышным».

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273. Поединок получил бонус «Бой вечера».