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Сегодня, 18:07

UFC разрабатывает бой Джонса и Миочича на лето

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что летом планируется возвращение бывшего чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) в бою против бывшего чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Послушайте, наш летний кард будет просто невероятным. Я надеюсь, что Джон Джонс будет частью этого карда. Его бой со Стипе имеет смысл», — сказал Уайт в интервью TMZ Sports.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.

Дана Уайт
Стипе Миочич
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