Прохазка дал прогноз на бой Блаховича и Ракича

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (28-3) уверен, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (28-9) явный фаворит в предстоящем поединке с Александром Ракичем (14-2).

«Думаю, что Блахович лучше Ракича. Он обладает лучшим набором навыков. Он более сфокусирован. Он лучше как панчер, более техничен», — сказал чешский боец в интервью Джеймсу Линчу.

39-летний польский боец подерется с австрийским бойцом сербского происхождения 30-летним Ракичем в главном событии UFC Fight Night, который состоится 15 мая в Лас-Вегасе, Невада.