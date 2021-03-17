Российский боец ММА Магомед Маликов заявил «СЭ», что слова Александра Емельяненко расходятся с делом.

«Александр то говорит, что он за идею выступает, то говорит, чтобы его ранили или контузили ценой. Я его позицию чуть-чуть не понимаю. Как бы, слова и действия у человека не соответствуют. Но в любом случае, что бы он ни говорил, он — интересный спортсмен, интересный персонаж для людей, поэтому я думаю вокруг него всегда будут люди, пока он в спорте», — сказал Маликов.

Маликов и Емельяненко провели бой в ноябре 2011 года на турнире M-1 Challenge 28 в Астрахани. Тогда победу нокаутом за 23 секунды одержал Маликов. По словам дагестанского бойца, он готов дать Емельяненко реванш.

«На данный момент спортивного составляющего в этом поединке мало. Тут больше дело в медийности и деньгах, — отметил Маликов. — Если Саша вернется и наберет те спортивные кондиции, которые у него были раньше, если он проведет несколько успешных боев, то [было бы интересно провести с ним бой] и в плане спортивной составляющей, и в плане хайпа, и в плане гонорара — все вместе в кубе было бы».

16 марта в Москве в со-главном событии турнира Fight Nights памяти тренера Владимира Воронова 37-летний Маликов одержал победу техническим нокаутом над 44-летним украинским бойцом Юрием Киселевым. Этот бой стал лишь вторым для Маликова за почти семь лет. Всего на его счету 9 побед и 3 поражения в ММА.

(Ислам Бабаджанов)