Умар Нурмагомедов: «UFC ищет мне соперника, но никто не хочет со мной драться»

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что у матчмейкеров лиги возникли проблемы при поиске для него нового соперника.

«UFC ищет для меня соперника. Никто не хочет со мной драться. Я же просто человек, — написал Нурмагомедов в Twitter. — Эй, Монтел Джексон! Ты хороший борец, мы могли бы провести отличный бой. Если ты меня победишь, у тебя будет шанс залететь в топ-10».

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.