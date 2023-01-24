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Жаилтон Алмейда: «Тренировочный лагерь был сложнее, чем победа над Абдурахимовым»

Давид Хачатрян
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Бразильский тяжеловес Жаилтон Алмейда (18-2) признался, что ему было не сложно нокаутировать россиянина Шамиля Абдурахимова (20-8) на UFC 283.

«Я особо не почувствовал его первый удар. Его удар был не таким тяжелым. Я пришел драться три раунда, но понял, что ко второму раунду он начал уставать, и я увидел возможность закончить бой. Я сдерживал себя с самого старта поединка. Но мне было не сложно. Тренировочный лагерь был сложнее, чем сам бой», — приводит слова бразильца MMA Junkie.

Алмейда нокаутировал Абдурахимова во втором раунде. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Шамиль Абдурахимов
UFC
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