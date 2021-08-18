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Умар Нурмагомедов: «Стерлинг или Ян? Не знаю, кто выиграет в реванше»

14:32
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова и действующий боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов поделился мыслями о титульном реванше в своем весе между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Не скажу, что кто-то выиграет в одни ворота, — сказал Умар на пресс-конференции в Москве. — Я с этим Мерабом [Двалишвили] общался, и я ему сказал, что Алджамейн проигрывал в одни ворота, и он старался объяснить эмоционально, что Стерлинг был не в такой форме, что сейчас он очень сильно готовится. Поэтому я не могу точно сказать, [кто выиграет]».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 30 октября в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби. В их первом бою, который прошел в марте в Вегасе, победу одержал Стерлинг в виду дисквалификации россиянина за неумышленный запрещенный удар коленом.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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