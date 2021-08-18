«Выглядел как курица». Хабиб прокомментировал последние бои Конора Макгрегора
14:40
Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал последние бои в UFC с участием ирландца Конора Макгрегора.
«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне, и он тогда выглядел как лев. Вышел драться с нормальными — выглядел как испуганная курица. Топовые соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Дональдом Серроне не покажет уровень», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции Gorilla Energy в Москве.
В июле 2021-го Макгрегор провел трилогию с Дастином Порье, уступив американцу техническим нокаутом в первом раунде. Ирландец не смог выйти на второй раунд из-за травмы ноги.
До этого в январе Макгрегор так же потерпел поражение от Порье нокаутом во втором раунде.
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