Боец Bellator Усман Нурмагомедов не спешит с переходом в UFC
14:21
Российский легковес Bellator, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов ответил на вопрос о том, собирается ли он переходить в сильнейшую лигу мира UFC.
«У меня контракт на шесть боев. Посмотрим, если получится, то задержусь. Мне нравится в Bellator, но я думаю задержусь тоже, — заявил Усман на пресс-конференции в Москве. — Конечно же, любой боец мечтает завоевать пояс в той организации, в которой он дерется».
На счету 23-летнего Усмана 13 побед и 0 поражений в ММА. В Bellator он провел два победных боя.
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