Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боец Bellator Усман Нурмагомедов не спешит с переходом в UFC

14:21
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
Теги:

Российский легковес Bellator, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов ответил на вопрос о том, собирается ли он переходить в сильнейшую лигу мира UFC.

«У меня контракт на шесть боев. Посмотрим, если получится, то задержусь. Мне нравится в Bellator, но я думаю задержусь тоже, — заявил Усман на пресс-конференции в Москве. — Конечно же, любой боец мечтает завоевать пояс в той организации, в которой он дерется».

На счету 23-летнего Усмана 13 побед и 0 поражений в ММА. В Bellator он провел два победных боя.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: Рудковская показала первые шаги младшего сына
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны
Под Нижним Новгородом злоумышленники отрезали мужчине уши
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд