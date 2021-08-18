Боец Bellator Усман Нурмагомедов не спешит с переходом в UFC

Российский легковес Bellator, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов ответил на вопрос о том, собирается ли он переходить в сильнейшую лигу мира UFC.

«У меня контракт на шесть боев. Посмотрим, если получится, то задержусь. Мне нравится в Bellator, но я думаю задержусь тоже, — заявил Усман на пресс-конференции в Москве. — Конечно же, любой боец мечтает завоевать пояс в той организации, в которой он дерется».

На счету 23-летнего Усмана 13 побед и 0 поражений в ММА. В Bellator он провел два победных боя.