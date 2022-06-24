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Сегодня, 20:27

Умар Нурмагомедов сделал вес к бою с Манессом на турнире UFC on ESPN 38

Алексей Еремин
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Российский боец Умар Нурмагомедов (14-0) успешно сделал вес к бою против американца Нейта Манессы (16-1) на турнире UFC on ESPN 38.

Нурмагомедов уложился в лимит легчайшего дивизиона, показав на весах 136 фунтов (61,6 кг).

26-летний Нурмагомедов провел в UFC два боя и оба выиграл досрочно. В последнем поединке российский боец победил Брайана Келлехера (24-13) 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

Нурмагомедов подерется с 30-летним американцем Нэйтом Манессом 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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