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Сегодня, 13:17

Эдди Хирн послал фанатов за критику третьего боя Канело и Головкина

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн обратился к тем, кто считает, что в третьем поединке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом нет интриги.

«Нас ждет брутальный бой, который не дойдет до судейского решения, — сказал Хирн Fight Hub TV. — Обращаюсь к так называемым хардкорным фанатам, которые не в восторге от третьего противостояния Канело и Головкина: идите на фиг! Как бы вы ни относились, нас ждет война».

Третий бой Головкина с Канело состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

ММА
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