Царукян и Гамрот сделали вес перед главным боем на UFC on ESPN 38

11-й номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (18-2) и его соперник Матеуш Гамрот (20-1) успешно сделали вес перед главным боем на турнире UFC on ESPN 38.

Царукян и Гамрот уложились в лимит легкого дивизиона и показали одинаковый результат на весах — 156 фунтов (70,7 кг).

25-летний армянский боец Царукян идет на серии из пяти побед. В прошлом поединке спортсмен одолел Йоэля Альвареса (19-3) во втором раунде техническим нокаутом. Бой состоялся 27 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Царукян проведет поединок против 31-летнего поляка Гамрота 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. Бой станет главным событием вечера.