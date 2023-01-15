Умар Нурмагомедов: «По-прежнему считаю, что у меня нет нокаутирующей силы»

Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night 217.

Нурмагомедов нокаутировал соперника за 20 секунд до конца первого раунда.

«Это [решающий удар] 100 процентов на автомате. Я, знаешь, что... я хотел встретить его коленом, и когда не попал коленом, я на выходе... Вот сейчас я эту картину собираю, я видел, что он на меня прет, он на колено среагировал, и я его ударил.

Я до сих пор не считаю, что у меня есть нокаутирующая мощь, просто он не увидел этот удар. Легкий удар, который ты не видишь, ты на него реагируешь вот так. Я до сих пор не считаю, что у меня есть такая сила. Я пропустил 13 ударов? Я три почувствовал. Именно в области лица 1 или 2 удара я почувствовал. Они, наверное, ноги ему посчитали, но ноги в блок были, как их можно считать? Не знаю, почему посчитали», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

У 26-летнего Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе, 16 побед в 16 поединках по правилам ММА.