Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Умар Нурмагомедов рассчитывает провести бой в октябре

20:40
Умар Нурмагомедов. Фото Instagram
Умар Нурмагомедов. Фото Instagram
Теги:

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова — боец UFC Умар Нурмагомедов — заявил журналистам на турнире EFC 36, что рассчитывает провести бой в октябре этого года. Он не выходил в клетку с января из-за разрыва крестообразных связок колена.

— Как проходит реабилитация?

— Очень хорошо. Реабилитолог мне сказал, что я иду с опережением графика на полтора месяца. Надеюсь приступить к полноценным тренировкам хотя бы к сентябрю — и оттуда уже отталкиваться, когда смогу принять бой. Рассчитываю выступить в конце октября-ноябре. Может быть, в Дубае подерусь. Говорят, там будет турнир 14-15 октября (видимо, Умар имеет в виду субботу 16 октября, так как турниры UFC проводятся по субботам. — Прим. «СЭ»).

(Илья Андреев)

Читайте также

«Манчестер Сити» — «Челси», финал ЛЧ: где смотреть, во сколько начало
Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Умар Нурмагомедов — о скандале с «Лебединым озером»: «Это не норма, чтобы в Дагестане парень ходил в платье»
Третьяк — о победе над Швейцарией: «Раньше мы такого не давали»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд