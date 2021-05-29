Умар Нурмагомедов рассчитывает провести бой в октябре

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова — боец UFC Умар Нурмагомедов — заявил журналистам на турнире EFC 36, что рассчитывает провести бой в октябре этого года. Он не выходил в клетку с января из-за разрыва крестообразных связок колена.

— Как проходит реабилитация?

— Очень хорошо. Реабилитолог мне сказал, что я иду с опережением графика на полтора месяца. Надеюсь приступить к полноценным тренировкам хотя бы к сентябрю — и оттуда уже отталкиваться, когда смогу принять бой. Рассчитываю выступить в конце октября-ноябре. Может быть, в Дубае подерусь. Говорят, там будет турнир 14-15 октября (видимо, Умар имеет в виду субботу 16 октября, так как турниры UFC проводятся по субботам. — Прим. «СЭ»).

(Илья Андреев)