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Умар Нурмагомедов добился победы в дебютном бою в UFC

17:46
Умар Нурмагомедов. Фото Instagram
Умар Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский боец Умар Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC Fight Night, который проходит в Абу-Даби.

Поединок в легчайшем весе завершился во втором раунде, когда Нурмагомедов применил успешный удушающий прием.

Для обоих бойцов этот поединок стал дебютным в UFC.

До этого 25-летний россиянин одержал 12 побед в 12 боях. На счету 31-летнего Морозова теперь 17 побед и 4 поражения.

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