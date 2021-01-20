Умар Нурмагомедов добился победы в дебютном бою в UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC Fight Night, который проходит в Абу-Даби.

Поединок в легчайшем весе завершился во втором раунде, когда Нурмагомедов применил успешный удушающий прием.

Для обоих бойцов этот поединок стал дебютным в UFC.

До этого 25-летний россиянин одержал 12 побед в 12 боях. На счету 31-летнего Морозова теперь 17 побед и 4 поражения.