Умар Нурмагомедов добился победы в дебютном бою в UFC
17:46
Российский боец Умар Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC Fight Night, который проходит в Абу-Даби.
Поединок в легчайшем весе завершился во втором раунде, когда Нурмагомедов применил успешный удушающий прием.
Для обоих бойцов этот поединок стал дебютным в UFC.
До этого 25-летний россиянин одержал 12 побед в 12 боях. На счету 31-летнего Морозова теперь 17 побед и 4 поражения.
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