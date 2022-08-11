Уланбеков подерется с Манессом 5 ноября на UFC Fight Night

Российский боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков (14-2) проведет третий бой в UFC против американца Нейта Манесса (14-2) 5 ноября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает журналист Марсел Дорф в Twitter.

В прошлом бою Уланбеков потерпел поражение от американца Тима Эллиотта (18-12) 6 марта на UFC 272 единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Манесс проиграл Умару Нурмагомедову (15-0) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.