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Уланбеков подерется с Манессом 5 ноября на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Российский боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков (14-2) проведет третий бой в UFC против американца Нейта Манесса (14-2) 5 ноября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает журналист Марсел Дорф в Twitter.

В прошлом бою Уланбеков потерпел поражение от американца Тима Эллиотта (18-12) 6 марта на UFC 272 единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Манесс проиграл Умару Нурмагомедову (15-0) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

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