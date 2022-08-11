Джаред Каннонье подерется с Шоном Стриклэндом 15 октября на UFC Fight Night

Второй номер рейтинга среднего дивизиона UFC Джаред Каннонье (15-6) встретится с седьмым номером рейтинга дивизиона Шоном Стриклэндом (25-4) 15 октября на UFC Fight Night 212 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

Каннонье прошлый бой проиграл Исраэлю Адесанье (23-1) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 в «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Стриклэнд прошлый бой проиграл Алексу Перейре (6-1) нокаутом в первом раунде на UFC 276 в «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.