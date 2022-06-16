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Сегодня, 11:10

Аскар Можаров, которого обвинили в подделывании рекорда, уволили из UFC

Давид Хачатрян
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27-летний украинский боец Аскар Можаров (19-13) уволен из UFC после первого же боя в лиге, пишет Twitter-аккаунт UFC Roster Watch. Причина увольнения не разглашается.

Можаров дебютировал в UFC 4 июня на UFC Fight Night 207 против Алонзо Менифилда (12-3). Он проиграл бой техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее младший редактор информационного портала Sherdog Джей Петртри заявил, что Можаров потерпел гораздо больше поражений, чем было указано раньше. Петртри сообщил, что выяснилось, что Можаров выступал под разными именами: Артур Садков, Артур Шадков и Артур Шадаков.

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