Валентин Молдавский подерется с непобежденным бойцом 12 февраля на Bellator 284

30-летний российский тяжеловес Валентин Молдавский (11-2) встретится с непобежденным 29-летним американцем Стивом Моури (10-0) 12 августа на Bellator 284 на Sanford Pentagon в Су-Фолс, США.

Молдавский занимает первую строчку рейтинга Bellator в тяжелом весе. В прошлом бою он уступил Райану Бейдеру (30-7) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 29 января на Bellator 273 в Финиксе, США.

Моури в последнем бою одолел Ракима Кливленда (22-15) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 12 ноября 2021 года на Bellator 271 в Холливуде, США.