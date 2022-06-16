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Сегодня, 11:40

Тагир Уланбеков снялся с боя, запланированного на 26 июня на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Российский боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков (14-2) получил травму во время подготовки к бою против американца Тайсона Нэма (20-12) 26 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Нэм в связи с этим также выбывает из турнира — найти для него соперника на коротком уведомлении UFC не смогли. Об этом пишет издание The MMA Media.

В прошлом бою Уланбеков потерпел поражение от американца Тима Эллиотта (18-12) 6 марта на UFC 272 единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Нэм проиграл предыдущий поединок Мэтту Шнелю (15-5) 21 января 2021 года на UFC on ESPN 20, уступив раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

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