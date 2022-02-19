Украинская лига Mahatch предложила Пираеву схватку по грэпплингу с Резниковым

Украинская лига Mahatch FC предложила российскому бойцу ММА Марифу Пираеву схватку по грэпплингу с казахстанцем Артемом Резниковым. Об этом Пираев рассказал в интервью «СЭ», отметив, что лига Mahatch FC начнет проводить не только кулачные бои, но и схватки по грэпплингу.

«Сейчас я здесь [в Таиланде] проведу [тренировочный] сбор, в конце февраля, наверное, уеду, а потом уже, наверное, поеду в Дагестан полноценно готовиться на Наримана Аббасова, — сказал Пираев «СЭ».

«Надо ли полноценно готовиться на Моряка? Приеду в Москву, потом поеду в Краснодар, где буду уделять время стойке. Потом мне лига Mahatch предложила схватку [по грэпплингу] с [Артемом] Резниковым. Если травм не будет, то и там поборюсь. Это же грэпплинг — 2 раунда по 5 минут. Как я понял, у Mahatch и ММА даже есть».

Согласно Tapology, на счету Пираева в ММА 30 побед, 4 поражения и 1 ничья. Боец выступает на профессиональном уровне в лиге AMC Fight Nights. В конце марта Пираев проведет бой по правилам поп-ММА с Евгением Курдановым по прозвищу Моряк.

У Артема Резникова в ММА 22 победы и 6 поражений. Казахстанец в контрактных обязательствах с лигой ACA. Он примет участие в недавно анонсированном Гран-при АСА среди легковесов.