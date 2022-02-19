Кевин Ли — о контракте с лигой Хабиба: «Теперь я зарабатываю больше, чем большинство чемпионов UFC»

Кевин Ли заявил, что после подписания контракта с лигой Хабиба зарабатывает больше, чем большинство чемпионов UFC

Американский боец ММА Кевин Ли доволен финансовой составляющей своего контракта с лигой Хабиба Нурмагомедова EFC.

По словам Ли, за первый бой в EFC он заработает больше, чем большинство чемпионов в UFC.

«Мы знаем, что лучшие бойцы не всегда в UFC, — сказал Ли MMA Junkie. — В России есть бойцы, которые выбьют из вас все дерьмо, так что моя конкурентоспособность заставляет меня быть еще лучше, чем они, — и это просто бесконечный процесс. Это не значит, что теперь я могу расслабиться. Это означает то, что теперь я зарабатываю много денег, теперь я могу пойти туда и просто повеселиться. Нет, это бой. В конце концов, это бой за жизнь».

«Мой контракт позволит мне заработать больше, чем большинство чемпионов UFC, так что эта часть в некотором роде приятна. За свой первый бой [в EFC] я собираюсь заработать больше, чем большинство чемпионов UFC», — заявил Ли.

Кевин Ли проведет следующий поединок в ночь на 12 марта на Flexcase-арене в Майами (США). Бойцы возглавят турнир Eagle FC 46.