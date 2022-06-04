UFC Вегас 56: Волков подерется с Розенструйком, Иге против Евлоева и другие бои
В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Вегас 56. В главном бою вечера подерутся тяжеловесы россиянин Александр Волков (34-10) и суринамец Жаирзиньо Розенструйк (12-3). Их поединок начнется примерно в 01.00 мск 5 июня.
В со-главном бою 13-й номер рейтинга полулегкого веса из России Мовсар Евлоев подерется с американцем Дэном Иге (10-й номер рейтинга).
Основной кард UFC Вегас 56 (UFC Fight Night 207):
Александр Волков — Жаирзиньо Розенструйк : главный бой вечера (тяжелый вес)
Дэн Иге (Идж) (15-5) — Мовсар Евлоев (15-0): соглавный бой (полулегкий вес)
Майкл Тризано (10-2) — Лукас Алмейда (9-1): полулегкий вес
Карине Силва (15-3) — Полиана Ботельо (8-4): женский наилегчайший вес
Алонзо Менфилд (11-3) — Аскар Можаров (21-7): полутяжелый вес
Фелис Херриг (15-10) — Каролина Ковалькевич (12-8): женский минимальный вес
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боев турнира UFC Вегас 56. Видеотрансляция поединков начнется на matchtv.ru в 23.00. Их также покажут на канале «Матч Боец» и в сервисе UFC Fight Pass.