UFC Вегас 56: Волков подерется с Розенструйком, Иге против Евлоева и другие бои

Волков подерется с Розенструйком, Иге проведет бой против Евлоева на турнире UFC Вегас 56

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Вегас 56. В главном бою вечера подерутся тяжеловесы россиянин Александр Волков (34-10) и суринамец Жаирзиньо Розенструйк (12-3). Их поединок начнется примерно в 01.00 мск 5 июня.

В со-главном бою 13-й номер рейтинга полулегкого веса из России Мовсар Евлоев подерется с американцем Дэном Иге (10-й номер рейтинга).

Основной кард UFC Вегас 56 (UFC Fight Night 207):

Александр Волков — Жаирзиньо Розенструйк : главный бой вечера (тяжелый вес)

Дэн Иге (Идж) (15-5) — Мовсар Евлоев (15-0): соглавный бой (полулегкий вес)

Майкл Тризано (10-2) — Лукас Алмейда (9-1): полулегкий вес

Карине Силва (15-3) — Полиана Ботельо (8-4): женский наилегчайший вес

Алонзо Менфилд (11-3) — Аскар Можаров (21-7): полутяжелый вес

Фелис Херриг (15-10) — Каролина Ковалькевич (12-8): женский минимальный вес

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боев турнира UFC Вегас 56. Видеотрансляция поединков начнется на matchtv.ru в 23.00. Их также покажут на канале «Матч Боец» и в сервисе UFC Fight Pass.