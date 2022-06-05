Волков: «Рад вернуться на победную тропу, готов к новым вызовам»

Российский боец Александр Волков прокомментировал победу над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком в главном бою турнира UFC Vegas 56.

«Рад, вернуться на победную тропу, готов к следующему вызову. Передаю привет Москве, моей семье, моей команде, которая не смогла получить визы. Надеюсь, теперь я буду идти только вперед.

Остановка? Чувствовал, что смогу финишировать его, даже если бы рефери не остановил в тот момент. Потому что он был в отключке, и только после остановки пришел в себя. Я видел, что он зажат у сетки и готовился добить и нокаутировать его. Я готов к вызовам, готов подраться в короткие сроки, если будет хороший бой. В любом случае, я здесь, в США, и готов к вызовам в любой момент», — сказал Волков во время интервью после боя.

33-летний Волков победил 34-летнего Розенстрайка техническим нокаутом в первом раунде. Судья остановил бой, когда у соперника россиянина вылетела капа.

У Волкова в ММА — 35 побед и 10 поражений. На счету Розенстрайка в карьере ММА — 12 побед и четыре поражения.