Волков техническим нокаутом победил Розенстрайка в первом раунде главного боя UFC Вегас 56

Российский тяжеловес UFC Александр Волков одержал победу техническим нокаутом над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком в главном бою турнира UFC Вегас 56. Поединок прошел на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США, Невада).

33-летний Волков победил 34-летнего Розенстрайка техническим нокаутом в первом раунде. Судья остановил бой, когда у соперника россиянина вылетела капа.

У Волкова в ММА — 35 побед и 10 поражений. На счету Розенстрайка в карьере ММА — 12 побед и четыре поражения.

Ранее на турнире UFC Вегас 56 другой россиянин Мовсар Евлоев победил американца Дэна Иге решением судей.